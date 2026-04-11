どうして食べすぎると肥満になるのか？ 体脂肪がなぜいけないのか？ なぜ体脂肪は「減らしたい」とか「できるだけつけたくない」などと忌み嫌われるのでしょうか？それは言うまでもありません。体脂肪が増えると太って肥満になってしまうからです。適度な体脂肪は生きていくうえで必要ですが、増え過ぎると邪魔以外の何者でもありません。肥満は見た目が格好悪いだけでなく、さまざまな疾患を招くのが大きな問題です。 で