10日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏が、同日のヤクルト戦で6回途中1失点に抑え、2勝目を挙げた巨人・竹丸和幸について言及した。五十嵐氏は「序盤本当にストレート中心に抑えていって、変化球、緩急でタイミングを崩すピッチング内容なんですけど、初回で言ったら14球中13球がストレート。序盤はまっすぐで押していこうというのが、バッテリーの中で決められていたのかなと思いま