新型コロナワクチン接種後に急死した、13歳の少年の両親の思い。今も残る後悔と新たな心配とは。 【写真を見る】13歳息子が新型コロナワクチン接種後に死亡 両親を再び取材 救済認定されたが｢怒りしかない｣ 国は“重大な懸念なし” 神奈川県鎌倉市の夫婦。4年半前、息子が13歳で亡くなりました。 （大石邦彦アンカーマン）「元気だったら高校3年生の年ですよね。身長もお父さんに近いぐらいだったんですかね」（父親）「