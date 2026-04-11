なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の浜野まいかが、ストライカーらしい動き出しからフィニッシュまでを完結。なでしこらしいパスワークで仕上げたプレーを、女子サッカー界のレジェンドである澤穂希さんが絶賛した。【映像】なでしこ浜野まいか、一瞬の“神ムーブ”→ダイレクト弾4月8日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、4月にアメリカ遠征を行うなでしこジャパンを特集。日本サッカー史上、初となるバロンドールを獲得し