新入社員のSNS投稿による炎上が相次いでいる。成蹊大学特別客員教授の高橋暁子さんは「友達限定公開の機能であっても外部に流出する。企業が情報漏洩を防ぐには、何よりも早いSNSガイドラインの研修と指導が大切だ」という――。写真＝iStock.com／ZeynepKaya※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ZeynepKaya■シフト表や社内文書をSNSで大公開「ばーか大変だけど●●こういう一生動いてますみたいな仕事大好きだから楽しかっ