《4月7日より松屋の70店舗限定で、たっぷりの生玉ねぎと肉の旨味が溶け込んだ特製醤油ソースを合わせた「ディアボラ風チキングリル定食」が新発売されます》【写真】サイゼリヤと瓜二つ！？松屋の“ディアボラ風”チキン松屋で“ディアボラ風”4月7日、X上で冒頭のように大手牛丼チェーン店『松屋』の新商品に関する投稿が拡散された。「投稿に添付された画像には、“たっぷり生玉ねぎ×肉の旨味が溶け込んだ特製醤油ソース”で