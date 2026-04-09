かつて都市圏や近畿圏に200店舗近く展開しながらも、3月末で完全閉店したローカルコンビニがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】くらしハウス相之川いまい店の閉店のお知らせ「ローカルコンビニ くらしハウス 1990年創業、最盛期は200店舗以上存在したが、今や千葉県市川市に1店舗のみ。2001年より買収されポプラグループなのでポプ弁も販売している。 しかし2026/03/31を以て閉店、過去のものとなる... 本日より閉店半額セー