2025年公開の劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』が、10日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」終了直後から動画配信サービス「Hulu」で見放題“最速”配信がスタートした。同作を含め9作品が新たに追加され、劇場版シリーズ計25作品をラインナップ。最新作につながるキャラクターや物語を一気に振り返ることが可能となっている。【動画】劇場版『名探偵コナン』スペシャルPR映像【第4弾】あす11日午後6