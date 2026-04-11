10日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏、今江敏晃氏が、中日のリリーフ陣について言及した。中日は同日の阪神戦、3−1の9回に登板した守護神・松山晋也がまさかの4失点で逆転負け。開幕からリリーフ陣が不安定で、チーム救援防御率はリーグワーストの6.89だ。番組MCの谷繁元信氏が「松山もそうなんですけど、今年リリーフ陣が9敗目。6回が逆転負けなんですよ」とポツリ。五十嵐氏