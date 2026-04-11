イラン情勢による原油価格の高騰でアスファルトの仕入れ価格が上昇し、道路工事に遅れが出る可能性も出てきています。【映像】世紀東急工業次長「弊社が全部かぶる形に」アスファルトは原油から取り出される成分の一つで、石や砂を混ぜ込んで、加工して出荷されます。世紀東急工業 猪爪正和次長「道路の材料となるアスファルト合材、160度くらいあるものなんですけど、製造したものを格納しています」イラン情勢により原油価