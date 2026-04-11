今回も勝負の行方を左右することになるか。ボクシングＷＢＣバンタム級挑戦者決定戦（１１日、両国国技館）の前日計量が１０日、都内で行われ、同級２位・那須川天心（２７＝帝拳）は５３・５キロ、同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５＝メキシコ）は５３・３キロでともに１回目でパス。ルールミーティングでは、昨年１１月に井上拓真（大橋）とのＷＢＣ同級王座決定戦で敗れて以来の再起戦となる那須川にとって２戦連