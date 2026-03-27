（C） RÊVE ENTERTAINMENT/Warner Music Korea / WORLD ENTERTAINMENT LLC./（C） RND Company Inc. All rights reserved./写真=KOSHIBA TATSUKI/（C）テレビ朝日/（C）テレビ朝日・（C）テレビ朝日映像「大好きなK-POPグループのあのライブをもう一度楽しみたい！」「推しが日本の地上波に出演！ 神回は何度でも見たい！」そんなファンの願いを叶えるのが、動画配信サービスTELASA。人気グループのワールドツアーから日本の