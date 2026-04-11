イラン情勢の緊迫化を受け、世界的に株価が下落傾向にあります。SNS上では「新NISA（少額投資非課税制度）なんてやるんじゃなかった」「新NISAやめたい」など、悲鳴に近い声が多く上がっていますが、新NISAを始めたばかりの初心者は暴落時にどのように対処すべきなのでしょうか。必要な備えや暴落時にやってはいけない行為などについて、資産運用の支援事業を行う、Financial DC Japan社長の岩崎陽介さんに聞きました。【要注意