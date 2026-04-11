群馬県警大泉署は１０日、千代田町内の歩道を下着姿で歩いていた男児（３）を保護したとして、同町のパート関根瑞穂さん（４１）に感謝状を贈った。発表によると、関根さんは３月１３日午後５時５０分頃、同町の町道を乗用車で運転中、下着姿の男児がはだしで交差点に向かう姿を目撃。周囲に保護者の姿は確認できず、放置すれば事故に遭う可能性があると考え、すぐに停車し、男児を車内で保護するとともに１１０番した。男児は