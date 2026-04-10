Image: Shutterstock 本日、4月10日は「エアコン試運転の日」。そんな日があるとは知りませんでしたが、知ったからにはしっかり試運転しておきたい。試運転しているという人は、その方法をもう1度確認してみましょう。ダイキンの調査によれば、せっかくエアコン試運転をしていても、その多くが適切な方法で行なっていなかったことがわかりました。エアコンの正しい試運転全国3000人を対象に