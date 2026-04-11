男子ゴルフメジャーのマスターズ・トーナメントにおなじみのレジェンドがまた事故を起こした。2026年4月10日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は、3月末に米フロリダ州で4度目の交通事故を起こして逮捕されたプロゴルファー、タイガー・ウッズ選手（50）を取りあげた。デーブ・スペクターのダジャレ「もうウッズ手がない」ウッズ選手は2009年、2017年、2021年と交通事故を起こしている。今回も自身が運転す