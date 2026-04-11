サッカーJリーグ特別大会サッカーJリーグの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の試合会場に大物ゲストの来場が決定し、反響を呼んでいる。クラブから発表された意外な人選に、SNS上のファンからは驚きの声が相次いだ。FC今治は10日、今月25日に開催されるホームゲーム、カターレ富山戦のイベント情報を告知。「『ビューティーDAY』ゲスト招聘のお知らせ」として、セレブタレント「叶姉妹」の叶美香の来場を発表した。