アメリカのトランプ大統領はイランが事実上、封鎖しているホルムズ海峡について、「近く開放されるだろう」と話しました。アメリカトランプ大統領「こう言っておきたい。（ホルムズ海峡は）近く開放されるだろう」トランプ大統領は10日、ホルムズ海峡の開放についてこのように述べ、安全な航行の再開に期待感を示しました。イラン側による通航料の徴収を認めるかを問われると、「そんなことは許さない。あそこは国際水域だ」と強