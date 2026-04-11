仙台市内の６０歳代女性が詐欺被害に遭っている可能性があるという金融機関の通報を受け、宮城県警が先月、ＳＮＳ型投資詐欺の実行役を詐欺容疑で逮捕していたことがわかった。金融機関の取引監視に基づく通報を実行役の検挙に結びつけたケースは県内で初めて。通報を受けた捜査員が迅速に被害者に接触したことで被害が判明し、早期の証拠収集による検挙や被害の拡大防止につながったという。県警などによると、逮捕されたのは