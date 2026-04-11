マグロの赤身とヒラメの白身。その「違い」が人間にもあることをご存じでしょうか。筋線維には「赤筋」と「白筋」の２種類があり、赤身の魚は筋肉の大部分が赤筋で、白身の魚は白筋でできています。人間はその2種類が混ざり合っており、どちらの筋繊維が多いかで「体質」も変わっていくのです。日本人は赤筋が多いのですが、鍛えると太くなるのは白筋。つまり、日本人は鍛えても筋肉がつきにくい「体質」といえます。このように、