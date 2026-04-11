企業や運営への不満を、直接問い合わせるのではなく、まずSNSに書き込んで拡散する――そんな流れが、すっかり当たり前になってきた。飲食チェーン「鎌倉パスタ」も先日、その波の当事者となった。 【画像】騒動後に変化？大充実のミニパン食べ放題コーナー 「面白投稿」からガチの不満が拡散へ 鎌倉パスタで「パン食べ放題」を頼んだのに、肝心のパンがなかなか来ない――。そんな不