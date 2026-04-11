昭和や平成の時代を彷彿させるレトロポップな雑貨が大ブーム！ 思わず顔がほころぶようなファニーなデザインやカラフルな色使いに心ときめくこと間違いなし♡? LEDのネオンが灯る看板モチーフがとびきりユニーク！昔ながらの街の看板をイメージした手のひらサイズのキーホルダー。電池を入れてLEDライトを点灯させれば、よりノスタルジックなムードに。W5×D1.8×H2.8cm 各\660（ニューレトロ/ハイタイド）? まるで加工したよ