《ついつい開発しちゃった…!?“餃子の味わい”ながら、“シウマイのかたち”「ギヨウザ」発売》【写真】見た目は「シウマイ」だけど具が「ギヨウザ」4月1日のエイプリルフール。シウマイの絶対王者・崎陽軒の公式X（旧Twitter）が、餃子を発売すると投稿するも、SNS界隈では「はいはい、エイプリルフールだからね」と、多くの人がこの話題をスルーした。ウソじゃなかった崎陽軒の『ギヨウザ』ところが翌2日。崎陽軒は《「ギ