STARTO ENTERTAINMENTは11日、公式サイトなどで、中島裕翔（32）と女優新木優子（32）が結婚することを発表した。2人の交際は昨年末に一部週刊誌で報じられていた。中島はファンクラブや公式サイトで結婚を報告。「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」と伝えた。重ねて「これからも感