子どもの習い事。さまざまな問題のなかでも、習い事までの行き帰りについては頭を悩ませるママも多そうです。『小3の息子が、家から大人の足で徒歩15分以上のところにある習い事に通っています。習い事へ向かうみちのりを、息子1人で行かせないといけないので相談させてください』少し距離のある習い事へ子どもひとりで行かせることに対する相談。大人の足で15分以上となると、小3のお子さんの場合、体格や状況にもよりますが、30