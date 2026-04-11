現地8日のブルージェイズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回、投球の準備時間を巡りブルージェイズの1番打者・スプリンガーが球審に確認するシーンも。大谷に“特別待遇”があったと怒るヤンキースファンも現れたが、米記者が冷静に指摘した。大谷は1回表の先頭打者として四球で出塁したため、その裏、投球準備で2分間のインターバルタイ