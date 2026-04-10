NHKは9日、2028年の大河ドラマのタイトル「ジョン万」とともに、主演が大河初出演となる山粼賢人（31）であることを発表した。幕末から明治を通訳・翻訳家として駆け抜けたジョン万次郎を題材とした作品で、山粼は「非常にワクワクしてます」などと語った。【もっと読む】山粼賢人「ゴールデンカムイ」続編が好調スタートも…映画賞に“縁がない”切実事情現在は仲野太賀が主演を務める「豊臣兄弟！」が放送