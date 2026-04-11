ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が10日（日本時間11日）、本拠でのレンジャーズ戦前に取材対応。昨季ポストシーズンで救援起用した佐々木朗希投手（24）を今季は救援として起用する考えがないことを明かした。ドジャースは現在、メジャー通算81勝左腕のスネルが左肩の違和感を訴えて開幕から負傷者リスト入り。米メディアからスネルが復帰した後の佐々木の起用法について質問が飛んだ。スネルは近日中に負傷後初となるライ