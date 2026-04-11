根元からバットがバキッと折れてしまったイチロー氏の銅像(C)Getty Imagesまさかのハプニングが“笑撃”を生んだ。現地時間4月10日、マリナーズ会長付き特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が、本拠地のT-モバイルパークに設置された銅像の除幕式に出席。かつてのチームメイトであるケン・グリフィーJr.氏とエドガー・マルティネス氏とともに晴れ舞台に立った。【動画】バットがポッキリ現場で気まずくなったイチ