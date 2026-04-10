Image: Apple まさかのトリオで登場シナリオ。毎年秋に更新されるのが定番となっているApple（アップル）のiPhone。例外としては、毎年春にやってくるeシリーズですね。iPhone 16eとiPhone 17eはどちらも春に登場しています。おそらく、2027年春にはiPhone 18eが登場するはず。…と予想はできますが、Bloombergのマークガーマン記者の主張によれば、2027年春はiPhone 18、iPhone 18e、iPhone