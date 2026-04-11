声優の高山みなみが11日、都内で行われたアニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】畑芽育、横浜流星ら声優キャストが登場！『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念舞台あいさつの様子江戸川コナン役を高山が担当する。映画『コナン』といえば、爆発シーン。もちろん本作も見どころとなってり、詳細を伏せながらも高山は「まずは神奈