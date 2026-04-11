◆米男子プロゴルフツアー今季メジャー初戦マスターズ第２日（１０日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）１０日＝星野浩司】第２ラウンド（Ｒ）が行われ、２０２１年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）はイーブンパーの１７位で出て６バーディー、４ボギーの７０で回った。前年大会覇者で単独首位のロリー・マキロイ（英国）と１０打差の１６位で１２