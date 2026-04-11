タレントの伊集院光が１１日放送のテレビ東京系「出川哲朗のプロ野球順位予想２０２６リアルガチ」に出演。人気芸人へ「マネジャーに、これ以上出るなら、オレは出ない」と共演ＮＧを宣言した。出川哲朗がＭＣを務め、野球好きの芸能人たちが集まってそれぞれのひいきのチームをプレゼンし、順位予想する毎年恒例となっている番組。ＤｅＮＡファン代表としてオズワルド・伊藤俊介だが、ファン歴が浅くＤｅＮＡに詳しいユーチュ