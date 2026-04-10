夫の年金を半分もらえると思っていたのに…熟年離婚で人生詰むライブドアざっくり新書

夫の年金を半分もらえると思っていたのに…熟年離婚で人生詰む

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、熟年離婚をめぐる誤解を解説した
  • 夫の年金が半分もらえるという誤解で、人生設計を狂わせるケースがあるそう
  • ある女性は、月5万円しかもらえないとの試算で頭が真っ白になったとのこと
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