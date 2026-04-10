ゲーム『レイトン』シリーズの新作『レイトン教授と蒸気の新世界』のキャスト情報が発表された。レイトン教授役・大泉洋、ルーク役・今田美桜のほか、エリノア・アリンストン／エリーダ・アリンストン役を吉岡里帆、エッグマフィン・ソンダー役を高杉真宙が担当する。【動画】どんなキャラ演じる？公開された『レイトン教授』新作ゲーム映像そのほか、ボルト・アリンストン役を小手伸也、ボブスレイ保安官役を山寺宏一、ファル