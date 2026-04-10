映画監督のキム・チャンミンさんを集団暴行し死亡させた事件の加害者が、ユーチューブの動画を通じて遺族に謝罪した。しかし、誠意の感じられない姿に「2次加害だ」との批判が相次いでいる。【画像】目には涙、耳には血が…キム・チャンミンさん、救急搬送時の姿4月9日、YouTubeチャンネル『カラキュラ探偵事務所』に「私はキム・チャンミン監督の殺人犯です」というタイトルの動画が投稿された。動画には、キム・チャンミンさんに