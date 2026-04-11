本日4月11日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』は、「地獄博士ちゃん一家と行く“世にも奇妙な鬼めぐり”」と「春の最新ピンポイント文房具」の豪華2本立て90分スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！まずは、地獄をこよなく愛する“地獄博士ちゃん”一家が京都へ。実は今、地獄博士ちゃんが地獄と同じくらいハマっているのが、“鬼”という存在なのだとか。そこで今回は、京都を舞