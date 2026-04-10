ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が10日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、麦茶を「地味」「退屈な飲み物」などと表現した件について謝罪した。ヒカキンは5日、自身がプロデュースする麦茶「ONICHA」をリリースすると発表。しかし、その告知動画の中で「地味で主役ではなかった麦茶」「退屈な飲み物」などと表現し、物議を醸していた。この件について、ヒカキンは「皆さんからのコメントを見て、良くない表現だっ