¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¤ß¤ó¤ÊÀ³Ê¤¤¤¤¤ó¤«¡©¡×¡¡¸ÞÎØ¤Î1Ëç¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿µ¤¸¯¤¤¤Î¿ô¡¹¡Ö°ìÈÖÃ¼¤Ã¤³¤Ç¡Ä¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÏÊÄËë¡£ÆüËÜ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¶¥µ»¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤À¡£¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ëºäËÜ²Ö¿¥¤¬¹±Îã¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼»£±Æ¡£¤³¤³¤Ç¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¬¸«¤»¤¿Æ°¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³§¡¢¸¬µõ¤À¡£³Æ¹ñ¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¬¥ê¥ó¥¯¾å¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿µÇ°»£±Æ¡£ºäËÜ¤¬¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤¿Àè¤Ç¤Ï¡¢¾Ð´é¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤ÏÃæ±û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìÈÖÃ¼¡£¥Ñ¥ó¥À¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤¬¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¥·¥ã¥¤¥É¥í¥Õ¤â¡¢Èï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸åÊý¤À¡£ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¡¢Ãæ±û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ã¼¤Ë´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃæ±û¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤â¡¢¸å¤í¤Ë¤¤¤¿º´Æ£½Ù¤é¤ËÈï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¶þ¤ß¡¢Æ¬¤òÆ°¤«¤¹¥·¡¼¥ó¤¬±ÇÁü¤Ç¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥ì¥ó¤â»£±Æ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Á´°÷¤Ë½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤ËÀ¼³Ý¤±¤ò¤¹¤ëµ¤¸¯¤¤¤ò¤ß¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¾Ð´é°Ê³°¤Ë¤â¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿1Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡X¾å¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ç¤â¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ê¥µ¤Á¤ã¤ó¡¡°ìÈÖÃ¼¤Ã¤³¤Ç¤Ê¤ó¤«¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¡¤´ËÜ¿Í¤â¸¬µõ¤Ê¤ó¤À¤í¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥À³°³Ì¤¬¼ÙËâ¤È¤Ï¤¤¤¨¥·¥ã¥¤¥É¥í¥Õ¤Ï°ìÈÖÃ¼¤Î¸å¤í¤À¤·¥¢¥ê¥µ¤â°ìÈÖÃ¼¤Ã¤³¤À¤·¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ÏÌÚ¸¶·¯¤¬¥Ç¥«¤¤¤«¤é¤È¤Ï¤¤¤¨2¿Í¤·¤Æ¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¤ë¤·¡×¡ÖºäËÜÁª¼ê¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬¥°¥ì¥óÁª¼ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤ëÎ®¤ì¤«¤éÁª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÁª¼ê¤Ã¤ÆÀ³ÊÎÉ¤¤¿Í¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡×¡Ö¤¢¤ì¤«¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤ß¤ó¤ÊÀ³Ê¤¤¤¤¤ó¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
