『笑点』異例バンド登場で沸く「このメンツはまじヤバすぎ」 THE ALFEEが降臨
バンド・THE ALFEEが、22日放送の日本テレビ系『笑点』（後5：30）にスペシャルゲストとして登場し、話題となった。
【番組カット】THE ALFEE？に扮する笑点メンバー
『笑点』は、今回が放送3000回。THE ALFEEの名曲「星空のディスタンス」が流れ、高見沢俊彦、坂崎幸之助、桜井賢が『笑点』の舞台に颯爽と登場すると、“笑点メンバー”は「なんだこの画力は！別世界じゃん！」と大盛り上がりとなった。
司会の春風亭昇太から「今回なぜTHE ALFEEの皆さんに来ていただいたのかと言いますと、今年でデビュー52周年でライブ回数がなんと3000回を達成するんだそうです」と紹介があり、坂崎が「この春ツアーの4月17日が高見沢の誕生日で、その日でライブ回数が3000回になる」と伝えると、会場から拍手が送られた。
THE ALFEEにちなんだお題などで盛り上がり、THE ALFEEのライブ3000回、『笑点』の放送3000回を記念した座布団がメンバーに贈られた。
視聴者からは「笑点のOPで客席にしれっとALFEEの御三方が座ってて笑ってしまった」「このメンツはまじヤバすぎ」「ええもん観れた」など、多数の声が寄せられた。
