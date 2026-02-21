¡Ö2000Ç¯º¢¤Èº£¤Ç¤Ï½÷¤Î»Ò¤Î¡É¿ÍÀ¸¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡É¤¬¤º¤¤¤Ö¤ó°ã¤¦¡×Ì¡²è²È¡¦¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß¤¬ºÇ¿·ºî¡ØTalent―¥¿¥ì¥ó¥È―¡Ù¤ÇÉÁ¤¯Ê¿À®～ÎáÏÂ¤ÎÊÑ²½
¡ØÂç±ü¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢»þÂå¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤ò¤¹¤¯¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¡²è²È¡¦¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß¡£ºÇ¿·ºî¡ØTalent―¥¿¥ì¥ó¥È―¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÂè1´¬¤¬2·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤Ï·ÝÇ½³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖºÍÇ½¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼º£¤³¤ÎÂêºà¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ËÜºî¤Ç¤¢¤Ö¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÖºÍÇ½¡×¤Î¹ÔÊý¤È¤Ï¡© ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö»Å»ö¤Ï·ëº§¤Þ¤Ç¤Î¹ø³Ý¤±¡×¤Î½÷¤Î»Ò¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¶õµ¤´¶¤âÉº¤¦¿·ºî¤Î1¥³¥Þ
ºÇ¿·ºî¤Ï¡Ö·ÝÇ½³¦¡×¤¬ÉñÂæ¤Ë¡£16Ç¯°Ê¾å¿²¤«¤»¤¿Âêºà
-¤Ê¤¼º£¡¢·ÝÇ½³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖºÍÇ½¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶áÇ¯¤Î¿ä¤·³è¥Öー¥à¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¡Ë¡¡À¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¤ì¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢»ä¤¬¥É¥é¥Þ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢Ã´Åö¤ÎÊý¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÊÔ½¸·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¾Ü¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£16Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÂç±ü¡Ù¡Ø¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÍÇ½¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬²È¤È¤¤¤¦¿¦¤¬Æü¡¹ºÍÇ½¤È¸þ¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë»Å»ö¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥Þ¥ó¥¬¤Ð¤«¤êÆÉ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âºî²È¤µ¤ó¤ò1ºîÉÊ¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£²¿ºîÉÊ¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ºî²ÈÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤½¤Î¤â¤Î¤âºÍÇ½¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
·ÝÇ½³¦¤Ï¡¢¤½¤ÎÉÔ³Î¤«¤µ¤¬¶ËÃ¼¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¸½¤ì¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡ÇÔ¤ä¿ô»ú¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÛ£Ëæ¡£¡Ö¥¹¥¿ーÀ¡×¤ËÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸Ä¿Í¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»öÌ³½ê¤ÎÎÏ¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¼þ°Ï¤Î»ö¾ð¤âÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¼Â¼ÌºîÉÊ¤Î¾ì¹ç¡¢¸¶ºî¼Ô¤¬´õË¾¤¹¤ëÇÛÌò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï»öÌ³½ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÅù¡¹¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¾ð¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
-¼ç¿Í¸ø¤¬ÃË½÷4¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÍÇ½¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¡×¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ï¤¤¡£Åö½é¤ÏÃËÀ2¿Í¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤ÈÉý¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡£4¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ÖºÍÇ½¡×¤ÎÁ´Éô¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡ØÂç±ü¡Ù(½÷À¤¬¾·³¤ò·Ñ¤°ÀßÄê)¤Ç14Âå¾·³¡¦²ÈÌÐ¤ÈÏÂµÜ¤Î¡Ö½÷¤Î»ÒÆ±»Î¤Î¿®Íê´Ø·¸¡×¤òÉÁ¤¯³Ú¤·¤µ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ï·ëº§¤Þ¤Ç¤Î¹ø¤«¤±¡×¤Î½÷¤Î»Ò¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿
-Ã±¹ÔËÜ1´¬¤Ï2000Ç¯Âå½éÆ¬¤¬ÉñÂæ¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ë¤âÅö»þ¤Î¥É¥é¥Þ¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ëºîÉÊ¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î»þÂå¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¼ã¤¯¤·¤ÆºÍÇ½¤¬³«²Ö¤¹¤ë¿Í¡×¡Ö¤½¤³¤«¤é±¢¤ê¤ò¸«¤»¤ë¿Í¡×¡ÖÈÕÇ¯²Ö³«¤¯¿Í¡×¡Ä¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤°¤é¤¤¤ÎÄ¹¤¤¥¿ー¥à¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£2000Ç¯º¢¤«¤é¸½ºß¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¡£
-¡ÖÊ¿À®～ÎáÏÂ¡×¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¡£
¤Ï¤¤¡£»ä¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø4¿Í¤¬Ç¯Ï·¤¤¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤âÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ØÂç±ü¡Ù¤Ç¤Ï200Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¹¾¸Í»þÂå¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é 20～30 Ç¯¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-¤è¤·¤Ê¤¬¤µ¤ó¼«¿È¤â¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£2000Ç¯Âå½éÆ¬¤È¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿ÍÀ¸´Ñ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹õÅÅÏÃ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤Âå¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¸½Âå¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2000Ç¯º¢¤Èº£¤Ç¤Ï½÷¤Î»Ò¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡×¤¬¤º¤¤¤Ö¤ó°ã¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡ÖÀ¸³¶Æ¯¤Â³¤±¤ë¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ì·ëº§¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤ä¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¤Þ¤À¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥ß¥³¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¸²Ãø¤ÊÎã¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö½é¤Ï¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â·ëº§¤·¤Æ¤ä¤á¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ø¤«¤±¡×¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤¹¤ë¡£
-¡Ö¼÷Âà¼Ò¡×¤Î°Õ¼±¤¬¤Þ¤À¶¯¤«¤Ã¤¿À¤Âå¡£½÷À¤Î¼Ò²ñ¤È¤ÎÃÇÀä¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤¢¤Ã¤¿À¤Âå¤«¤é¤Î²áÅÏ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¶¦Æ¯¤Âè1À¤Âå¤Ë¤«¤«¤ë»þÂå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ìÌÜ¡×¤ò°Õ¼±¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¸À¤¨¤ÐÃË½÷º¹ÊÌ¤À¤ÈµêÃÆ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤â¡¢Åö»þ¤Ï½÷À¼«¿È¤Ë¤âÆâÌÌ²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤·¡£
¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤µ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤â¡Ö¤É¤¦¤»¤ä¤á¤ë¤·¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥ß¥³¥È¤Î¸½ºßÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÃ±½ã¤Ë¡ÖÉÔ¹¬¡×¤È¤·¤Æ¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢»þÂå¤ÎÊÑÁ«¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-¼ç¿Í¸ø¤Î°ì¿Í¡¢¥ß¥³¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ»Å»ö¤¬¡Ö¹ø¤«¤±¡×¤«¤é¡ÖÂ³¤±¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÊÑ²½¤ÏÂçÀÚ¤ËÉÁ¼Ì¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö½÷À¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¡×¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î»Å»ö¤ÎÇ®°Õ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¹ÎÄêÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£30Âå¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡Ä¡Ä¡£
½÷À¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï40Âå¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤Õ¤Ã¤È¡È¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡É»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ëº§¤¹¤ë¤«¡¢É½ÉñÂæ¤«¤éÂà¤¯¤«¡£¤Û¤«¤ÎÁªÂò»è¤À¤Ã¤Æ³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤ó¤À¤óÌò¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Êì¿ÆÌò¤Ë¼ýÚÌ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â 2000 Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤¿½÷¤Î¼ç¿Í¸ø¡×¤¬À®Î©¤¹¤ëÏÈ¤¬¡¢º£¤Û¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï·º»ö¤â¤Î¤ä²ñ¼Ò°÷¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É»÷¹ç¤¦Êª¸ì¡×¤¬Ì®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁ´À¹´ü¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
-Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤¬ÎáÏÂ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡ÖµÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤ÀÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃÇ¸À¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁ´À¹´ü¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼ã¤¤º¢¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜ¿Í¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾õ¶·¤¬ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢ÈÕÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ´À¹´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÊý¤À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ç²Ö³«¤¯²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤ë¡£
-·ÝÇ½³¦¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëºÍÇ½¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡£
¤½¤¦¤½¤¦¡£10Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ï¡Ö¥É¥é¥ÞÅß¤Î»þÂå¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥ÞÏÈ¼«ÂÎ¤¬¼¡¡¹¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¤È¿ÍÀ¸¤òÃ²¤¤¤¿¤°¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤Ç¿Íµ¤¤¬½Ð¤ì¤ÐÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢ºîÉÊ¿ô¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÅÙ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤¬·à¾ìÈÇ¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡£
-¤¿¤À¡¢ºÍÇ½¤äÉ¾²Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡ÖÂ³¤±¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ç¯Îð¤äÂÎ¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤âÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤è¤·¤Ê¤¬¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤È¤·¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÎÏ¤ÎÄã²¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥è¥¬¤ò¤Ï¤¸¤á¿ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¼õ¤±¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é¡¢»ä¤ÎÁ´À¹´ü¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÌÌÇò¤¤¥Þ¥ó¥¬¤â¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¸¤Þ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡Ê¸åÊÔ¤Ø¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿²ÅÅçÍ£
Talent―¥¿¥ì¥ó¥È―
¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß
2026Ç¯2·î20Æü
770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
B6È½¡¿208¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4-08-843234-2
2000Ç¯£¶·î¡£ÊØÍø²°£´¿Í¤¬³èÌö¤¹¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¸½¾ì¡£¼ã¤¤£´¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ï¡¢Âç½÷Í¥¤È¤Î¶¦±é¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Æ¡¹Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¶¹¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÂç¿Í¤¿¤Á¤Î»×ÏÇ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢¤Þ¤À¡¢¡Ö²¿¼Ô¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¼ã¤¤Ìò¼Ô¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¨¡¨¡¡£
