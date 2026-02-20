中国国籍変更で揺れたアイリーン・グーの本音　銀2つ獲得でも尽きぬ“悪質批判”に異論「楽になったわけじゃない」【冬季五輪】

今大会も2種目でメダルを獲得し、存在感を示しているグー(C)Getty Images

国籍変更に揺れた才女は雪上で輝きを増している。目下開催中のミラノ・コルティナ冬季五輪で、2つの銀メダルを手にしている中国代表のアイリーン・グー（谷愛凌）だ。

存在感は大会屈指だ。現地時間2月16日に行われたフリースタイルスキー女子ビッグエアでは179.00点のハイスコアを記録。トップのメーガン・オールダム（カナダ）にこそ及ばなかったものの、スロープスタイルに続く今大会2つ目の銀メダルを獲得した。

母の強い勧めもあって2019年6月に中国代表に転身したグー。一方で現在も生まれ故郷であるアメリカの名門スタンフォード大学に通いながら、年間2300万ドル（約36億3400万円）を稼ぐスーパーモデルとしても活躍。主な活動拠点をアメリカに置くことで、批判の的ともなっている。今大会もアメリカの副大統領であるJ.D.バンス氏が「アメリカ代表として競争するべき」と断じるなど、“逆風”は険しいままだ。

それでも前回の北京大会で計3つ（金2個、銀1個）のメダルを手にしていた22歳は、威風堂々。いまだ表彰台の頂にこそ立てていないが、参加予定の3種目中2種目でメダル獲得に成功している。