た、対応する気ないのかと思っていたぜ…。

いやホント、もう初めてのApple SiliconチップのM1が出てから幾星霜。年明けにMacを新調して、早速Google日本語入力もインストールしたのですが、いまだ動作種類が「Intel」になっていて腰を抜かしました。

もうGoogle日本語入力はApple Siliconをネイティブサポートする気はないのかな、ずっとIntelチップ用アプリをApple Siliconで動かす「Rosetta 2」で行くのかな…。

※Rosetta 2はIntel用アプリをApple Silicon用にリアルタイム翻訳してくれる通訳のような存在（動的バイナリトランスレーター）。通訳が挟む分、理論的には負荷はちょっと高くなります

と思ってたのですが、AAPL Ch.によると、最近になってついにApple Siliconにネイティブ対応したようです。

Google日本語入力を再インストールしてみた

上：再インストール前／下：再インストール後

というわけで、Google日本語入力公式サイトからダウンロードして早速再インストール。

年始にインストールしたGoogle日本語入力は動作種類が「Intel」となっているのに対して、公式サイトからダウンロードしたファイルで再インストールしたら、しっかりと「Apple」になっていました。ネイティブ対応やったね！

で、使用感ですが…ぶっちゃけ変わりません。

メモリやCPUのリソースが減ったか？と言われると、体感できる差（なんなら数字上の差も）は無いですねー。でも、理論的にはネイティブ対応アプリの方が効率的なので、これはきっと良いアップデート。

macOS 28では基本的にIntelアプリはサポートしない方針

このタイミングでのネイティブ対応の背景には、Apple側のサポートの話にもつながります。

現行のmacOS 26 Tahoeは、Intel Macをサポートする最後のOSであり、次期macOS 27ではIntelチップがサポートされない予定。

その次のmacOS 28ではIntelチップアプリを動かすためのRosseta 2サポートも、一部を除いて廃止予定となっています。開発者たちには先日、改めてその旨が通知されたようですね。

macOS 28は来年の話なのでまだ猶予はあるけど、土壇場になっての対応だとドタバタしちゃうから、Google日本語入力もここで！みたいな話だったのかもしれませんねー。

