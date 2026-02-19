親友の結婚式に遠方から駆けつけた女性、「あなたの式は写真だけでいい」と言われ絶縁

大切な人の式典には、たとえ遠方でも駆けつける――。そうした対応をするかしないかによって、関係性の深さが透けて見えてしまうことがある。神奈川県の30代女性は、「高校時代からの親友」と絶縁した経験を寄せた。

その友人Aとは、かつて「毎日のように一緒」に過ごし、卒業後は海外旅行に行くほどの仲だった。だが同時に、Aには「特別な一面」があったという。（文：湊真智人）

「私が他の友人と話していると機嫌を損ねたり、露骨に焼きもちを焼いたりする。『私だけでいてほしい』という気持ちが、言葉や態度の端々ににじんでいた」

「怒りというより、静かな失望だった」

やや重たい感情だが、女性は「それだけ大事に思ってくれているんだ」とそこまで悪い気はしていなかった。

やがてAが結婚することになった。当時都内に住んでいた女性は、遠方で行われた式にわざわざ仕事を休んで出席した。「大切な親友の晴れ舞台だから、迷いはなかった」という。

ところが後日、Aと会ったときに「何気ない顔で」信じられない言葉を投げかけられた。

「あなたの結婚式は写真だけでいいからね。東京は遠いし、そちらに親しい友人はいないから」

自分は遠方でも駆けつけたのに、相手にとってはそこまでの価値がないと言われたも同然だ。「その瞬間、胸の奥で何かが切れた」という女性は、当時の心境をこう振り返る。

「怒りというより、静かな失望だった。あれほど執着し、私との関係を特別だと言っていた彼女。でも、私に向ける思いは同じ重さではなかったのだと気づいた」

女性は何も言い返さず、その日のうちに連絡先をすべてブロックした。「長い年月をかけて築いた関係は、たった一言で終わった」というが、後悔はないようだ。投稿末では、もはや叶わない思いをこう綴っている。

「親友だったからこそ対等でありたかった」

