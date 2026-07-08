あるあるネタ
『あるあるネタ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年7月30日
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男ゴコロくすぐるデート中の仕草
くしゃみを我慢しようとして、小さい変な音になったとき
オトメスゴレン
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2年連続「夏のボーナス0円」なのに…上司との差に50代男性が絶望
上場企業の50代経理課長男性は2年連続ゼロ円で、上司は220万円と報告
キャリコネニュース
2026年7月27日
2026年7月21日
2026年7月20日
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「ダブルインパクト」で準V…ドンデコルテ・渡辺銀次嘆く「金が欲しい」
ドンデコルテは943点を記録するも、滝音に8点差で逆転され準優勝に終わった
スポニチアネックス
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「滅」や「フレネミー」最新の若者言葉クイズに夫婦YouTuberが挑戦
「フロキャン」「滅」「フレネミー」などの流行語に珍回答や独自の見解を連発
livedoor ECHOES
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海デートでガッカリする男性の体
おへそ周りに毛がびっしり生えている、女子よりも色白でひ弱な印象である
スゴレン
2026年7月19日
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森七菜 NHK番組で悲しい過去明かす「手が震えちゃって、勉強どころじゃ…」
広瀬すずが仲介したLINEに動揺し一夜漬けの勉強が頭に入らなかったという
オリコンニュース
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客から「返品しろ！」とのクレーム一点張りに…店員が利口な判断で対処
注文内容を確認したにもかかわらず「頼んだ物と違う」と怒鳴り続けられたとのこと
キャリコネニュース
2026年7月17日
2026年7月16日
2026年7月14日
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送られてきた通知書に書かれた「支給ゼロ」に元キャリア妻が絶句
自身の老齢厚生年金が夫の遺族厚生年金を上回り全額停止となったとのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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「3分の1近くを国に持っていかれる…」社会保険料や税金の多さに怒り示す
ベースの給料額が上がっているため、社会保険料と所得税がごっそり引かれるという
キャリコネニュース
2026年7月10日
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「こんなに難しいとは…」妊婦検診時でのあるあるに、藤本美貴らが共感
妊娠中のトイレや尿検査の苦労に藤本が過去の体験を交えて共感を示した
テレ朝POST
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元大手社員の女性、コンビニ面接で「雇える訳ない」と履歴書を握り潰される
大手化粧品会社の経歴を見たコンビニ店長が履歴書を握り潰したという
キャリコネニュース