2月20日、「嵐」の二宮和也がMCを務めるバラエティ番組『ニノさん』（日本テレビ系）がレギュラー放送を終了する。最終回が迫るが、番組の公式Xアカウントには“異変”が見られるようで──。

同番組は、2013年に二宮の個人初の冠番組としてスタート。深夜の放送から日曜昼に移行し、2024年10月から金曜夜のゴールデンタイムで放送されたが、幕を閉じることになった。

「2月13日に、20日の放送回でレギュラー枠での放送を終了することが発表されたのです。最終回は2時間スペシャルで、『ニノさん』にゆかりある多部未華子さんや有村架純さん、赤楚衛二さん、渡辺謙さんなど、豪華なメンバーが出演します」（スポーツ紙記者）

最終回が迫り、『ニノさん』公式Xは16日から収録時の写真や動画を立て続けに投稿している。ただ、Xでは

《ニノさん公式どうした…前はあんなにもタグいっぱいつけてたのに、今日は必要最低限のタグだけで、文章すらも…》

《ニノさんの公式がタグと画像だけになったのなんか寂しすぎるんだが……》

《ニノさん公式が感情を無くしている》

など、アカウントの“異変”に困惑する声が聞かれていた。

「これまで、同番組のXアカウントは、出演するゲストの名前をハッシュタグに付けたり、長文で番組の内容を告知することが多く、ファンからも好評でした。しかし、最終回に関する投稿では、出演者の名前がいっさい記されず、淡々と収録中の写真や動画をアップするのみで、公式の“不穏投稿”の連発がファンを困惑させてしまったようです」（芸能記者）

放送13年めでピリオドを打つことになった『ニノさん』。ただ、終了の経緯には、不満を持たれていた。

「深夜や昼の放送では、二宮さんがゲストとともに一風変わったゲームを楽しむゆるい雰囲気が人気でした。ただ、ゴールデン進出後は、呼ぶゲストを増やして大規模なゲームをおこなったり、スペシャル放送が多くなる一方、放送回数が減ってしまっていたのです。

また、13日の番組終了発表についても、1週間後に最終回を迎えることが明かされるという、唐突なものでした。テレビ局の改編期である3月を待たず、日本テレビが“打ち切り”のような形で終了させることに不信感を抱くファンもいたようです」（同前）

二宮の初めての冠番組は、どんなラストを迎えるのか。