さっぱりわからん、でも買い時なのは確か。

iPhoneとかiPadとかMacBookとか。Apple製品って量販店でもセールのタイミング以外では基本あまり値引きされないイメージ。

ところが…です。AmazonではM4のMac miniが、なぜか3月1日まで特別価格になっています。とりあえず以下を開いてみて！

Apple 2024 Mac mini 10 コア CPU 16GBユニファイドメモリ 256GB SSD、ギガビット Ethernet 84,800円 Amazonで見る PR PR

メモリ16GB、ストレージ256GBのベースモデルが8万4800円！さすがに安い！

Apple公式ストアだと9万4800円の構成ですから、Amazonからポチるだけで1万円も安くなる計算ですね。周辺機器買えちゃうじゃん。

同じ条件で見積もりをした結果（2026年2月18日18時30分現在） image: AppleStore

いやぁ、これならWindowsデスクトップよりもMac miniの方がお買い得！

…なんて単純な話はできないけど（OS違うからできることが若干違いますし）、さまざまなPCが値上がりしていく中でインパクトの強い一撃なのは確かだと思います。

・Macを使いたい（ここが大事） ・好きなキーボード、マウス、モニターがいい ・持ち歩かない

という条件にハマる人は、今がチャンスですぜ！

