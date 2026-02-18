Mac miniが8万円台に謎値下げ。メモリ高騰の中、Amazon何考えてんの！
さっぱりわからん、でも買い時なのは確か。
iPhoneとかiPadとかMacBookとか。Apple製品って量販店でもセールのタイミング以外では基本あまり値引きされないイメージ。
ところが…です。AmazonではM4のMac miniが、なぜか3月1日まで特別価格になっています。とりあえず以下を開いてみて！
メモリ16GB、ストレージ256GBのベースモデルが8万4800円！さすがに安い！
Apple公式ストアだと9万4800円の構成ですから、Amazonからポチるだけで1万円も安くなる計算ですね。周辺機器買えちゃうじゃん。
いやぁ、これならWindowsデスクトップよりもMac miniの方がお買い得！
…なんて単純な話はできないけど（OS違うからできることが若干違いますし）、さまざまなPCが値上がりしていく中でインパクトの強い一撃なのは確かだと思います。
・Macを使いたい（ここが大事）
・好きなキーボード、マウス、モニターがいい
・持ち歩かない
という条件にハマる人は、今がチャンスですぜ！
Apple 2024 Mac mini 10 コア CPU 16GBユニファイドメモリ 256GB SSD、ギガビット Ethernet
84,800円
Source: Amazon