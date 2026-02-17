Xbox¤ÈÁêÀÈ´·² Razer¡ÖBlackShark V3 for Xbox¡×¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¡¡Razer Japan¤Ï2·î13Æü¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖBlackShark V3 for Xbox¡×¤ËXbox¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë±Ç¤¨¤ë¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¡ÖWhite Edition¡×¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï149.99ÊÆ¥É¥ë¡£Razer.com¡¢RazerStore¡¢°ìÉô¤Î¼è°·Å¹¤ÇÈÎÇäÃæ¤À¡£
¡¡BlackShark V3 for Xbox¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶¡¢¤½¤·¤Æ¶¥µ»¸þ¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÆÃÄ§¤ÎBlackShark¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡ºÇ¾®10ms¤ÎÄ¶ÄãÃÙ±ä¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¡¢Xbox¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢2.4GHz¡¢Bluetooth¡¢USB-A¡ÊÍÀþ¡Ë¡¢3.5mmÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤Ï¡¢ÃåÃ¦¼°¤Î¡ÖRazer HyperClear Super Wideband 9.9mm ¥Þ¥¤¥¯¡×¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖRazer TriForce Titanium 50mm ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìºÎÍÑ¡£¥¯¥ê¥¢¤Ç¼«Á³¤Ê²»À¼¤òÅÁÃ£¤Ç¤¡¢Á¯ÌÀ¤Ê¹â²»¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÃæ²»°è¡¢ÎÏ¶¯¤¤Äã²»¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë»î¹ç¤Ç¡¢¹âÀººÙ¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡üXbox¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿BlackShark V3
