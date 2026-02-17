¡ÖÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ë¤¯¤¤Éô²°¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©Àº¿À²Ê°å¤Î»ØÅ¦¡ÖÉô²°¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ¾¤¬Èè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£»ë³Ð¾ðÊó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¡Ä¡×
µÙÆü¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Èè¤ì¤¬¤È¤ì¤º¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡Àº¿À²Ê°åTomyÀèÀ¸¤Ï¡ÖµÙ¤ß¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿´¿È¤ò²óÉü¤µ¤»¤ëµÙ¤ßÊý¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Àº¿À²Ê°åTomyÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤°¤ì¤ëµÙ¤ßÊý¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢ÀèÀ¸¼«¿È¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëµÙ¤ßÊý¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡ÛTomyÀèÀ¸¤Î¿´¤ÈÂÎ¤¬¤Û¤°¤ì¤ëµÙ¤ßÊý»ØÆî¡£Àº¿À²Ê°åTomy¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤°¤ì¤ëµÙ¤ßÊý¡Ù
°Õ³°¤ÊÌÕÅÀ¡¢¡ÖÈè¤ì¡×¤È¡ÖÉô²°¡×¤Î´Ø·¸
¤Ê¤«¤Ê¤«Èè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¡£¼Â¤Ï²È¤Î´Ä¶¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤ÏÉô²°¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ë³Ð¾ðÊó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤ÈÇ¾¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤½¤ì¤é¤ò½èÍý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÊª¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç¾¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ½èÍý¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÊª¤¬¾¯¤Ê¤¤Éô²°¤À¤È¡¢½èÍý¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Êª¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢É¬Í×¤ÊÊª¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¾·×¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Éô²°¤ËÊª¤ò¤¢¤Þ¤êÃÖ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èè¤ì¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤ÎÅ´Â§¤Ç¤¹¡£ÁÝ½ü¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ï¤Þ¤ºÊª¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»È¤¤Æ»¤¬¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤Êª¤Ï¡¢Î¯¤á¹þ¤Þ¤º¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¼Î¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ä¤âÀèÆü¡¢½ÐÀè¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤»æÂÞ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤¦¾ìÌÌ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¼êÊü¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£Î¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤«¤éÀ°Íý¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¸÷¤Î¾õÂÖ¤ä²¹ÅÙ¤â¸«Ä¾¤·¤Æ
Éô²°¤Î¸÷¤Î¾õÂÖ¤â°Æ³°½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¾ÈÌÀ¤Ë¤ÏÃÈ¿§·Ï¤È´¨¿§·Ï¤Î¸÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¨¿§·Ï¤ÎÇò¤Ã¤Ý¤¤¸÷¤Ïºî¶È¤äÊÙ¶¯¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤êÈè¤ì¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Çò¤Ã¤Ý¤¤¸÷¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤ò»É·ã¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³èÆ°Åª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤¯¤Ä¤í¤°¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÃÈ¿§·Ï¤Î¾¯¤·°Å¤á¤Î¸÷¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤ÏÍ¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤ÆÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÙÂ©¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢Çö°Å¤¤ÃÈ¿§·Ï¤Î¸÷¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿²¼¼¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¹¤®¤ë¸÷¤òÈò¤±¡¢ÃÈ¿§·Ï¤Î¾ÈÌÀ¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃÈ¿§·Ï¤À¤ÈÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤ËÌÀ¤ë¤¤¸÷¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Çºî¶È¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤Ê¤É¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£½ë¤¹¤®¤¿¤ê´¨¤¹¤®¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ÆÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²÷Å¬¤Ê²¹ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤è¤¦°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤ê°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿²¶ñ¤Î¼Á¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥Ù¥Ã¥É¤ä¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤¬ÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È²È¤ÎÃæ¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¸«Ä¾¤»¤ë´Ä¶¤À¤é¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤Ä¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤è¤êÈè¤ì¤Î¤È¤ì¤ä¤¹¤¤²È¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°ÊÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ë½Ï¿ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï
¿çÌ²¤Ë¸ú¤¯¥µ¥×¥ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢°åÌôÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¿²¤Ä¤¤Î¸ú²Ì¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦¼å¤¯¡¢ÀµÄ¾¸ú¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¸ú¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½èÊýäµ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½èÊýäµ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÔÌ²¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¹ï¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤òÍè¤¿¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤ÎÀº¿À²Ê¤Î¼õ¿Ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿çÌ²Ìô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï°ÍÂ¸À¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¸ú²Ì¤¬¤è¤¤¤â¤Î¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡Ö¿çÌ²Ìô¤ÏÉÝ¤¤¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿²¤Ä¤¤¬°¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤Þ¤º¼«Î§¿À·Ð¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Î§¿À·Ð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Âç»¨ÇÄ¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎµ¡Ç½¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¿À·Ð¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ì®¤ä¸ÆµÛ¤âÂ®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤¬¼«Î§¿À·Ð¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¼«Î§¿À·Ð¤Ë¤Ï¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤ÈÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ò´¶¿À·Ð¤Ï¡¢ÂÎ¤ò³èÆ°Åª¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼ç¤Ë¸áÁ°Ãæ¤Ë¶¯¤¯Æ¯¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÉû¸ò´¶¿À·Ð¤Ï¡¢ÂÎ¤òµÙ¤á¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Ï¸á¸å¤«¤éÆ¯¤»Ï¤á¡¢Ìë¤Î¿çÌ²¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎ¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¿çÌ²¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¸ò´¶¿À·Ð¤ÈÉû¸ò´¶¿À·Ð¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÌëÃÙ¤¤»þ´Ö¤ËÆ¬¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Êºî¶È¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢·ã¤·¤¤±¿Æ°¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸ò´¶¿À·Ð¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Æ¡¢Ì²¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤Î¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë
¤½¤·¤Æ¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£·è¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Î¥ê¥º¥à¤¬À°¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¡Ö¿çÌ²¾ã³²ÂÐ½è12¤Î»Ø¿Ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò2001Ç¯¡ÊÊ¿À®13Ç¯¡Ë¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»É·ãÊª¤òÈò¤±¡¢Ì²¤ëÁ°¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹Ë¡
¡¦Æ±¤¸»þ¹ï¤ËËèÆüµ¯¾²
¡¦¸÷¤ÎÍøÍÑ¤Ç¤è¤¤¿çÌ²
¡¦µ¬Â§Àµ¤·¤¤3ÅÙ¤Î¿©»ö¡¢µ¬Â§Åª¤Ê±¿Æ°½¬´·
¡¦Ãë¿²¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢15»þÁ°¤Î20¡Á30Ê¬
¡¦¿çÌ²ÌôÂå¤ï¤ê¤Î¿²¼ò¤ÏÉÔÌ²¤Î¤â¤È
¤³¤ÎÂÐ½èË¡¤Ï¡¢¼Â¤ÏÉÔÌ²¼£ÎÅ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö¿çÌ²±ÒÀ¸»ØÆ³¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±À¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤ÏÍ¸ú¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
