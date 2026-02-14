Image: Amazon

カメラの楽しさを始められる最良の選択！

みたいに言うと大げさですけど、スマホのカメラじゃ満足できない人や、もうちょっと本格的にカメラを楽しみたいかも？

なんて思っているにおすすめなヤツのひとつだと感じています。ソニーのα6400ダブルズームキットです。

登場は2019年ですけど、ソニーは過去モデルも併売しているので、まだ現役機。旧モデルでもその価値を楽しめる人に届けたい。といった思想を感じますね〜。そういうところ好き。

では、どんな人に届くべきモデルか？というと、スタートからステップアップまでを広く押さえられる、理想的なモデルだと思うんです。

フットワークと、カメラの楽しさのいいとこ取りできる

まずポーチにもすっぽり入る、小型・軽量さがポイント。

センサーサイズはAPS-Cサイズ（フルサイズよりも小さめ）なので、ボディもコンパクト。持って歩かなきゃ撮らないので、やっぱスマホに慣れた僕らにとって、このカジュアルは武器ですね。

また、180度のチルト液晶は自撮りもサポート。写真だけでなく、動画も4Kで撮影できる（30fps／24fps）と、動画時代の今のニーズにも対応できる実力派です。

人物も猫ちゃんもしっかりとフォーカスをあわせてくれるリアルタイム瞳AFも付いてるし、タッチパネルで、被写体を置い続けてくれるってのも気が利いてますね。

なんというか、「失敗しない」デジカメになっているんです。

風景から運動会まで対応できる、レンズ交換の楽しさ

デジカメの楽しさって、やっぱレンズを変えれば撮れる絵が変わり、撮れる内容も変わるってところ。

ダブルズームキットは、16-50mmの標準ズームレンズに加え、55‐210mmをサポートする望遠ズームレンズも付いてきます。

風景撮影からポートレート、街歩きなどでは標準ズームレンズがカジュアルで便利。でも、「週末は子供の運動会だ！」となれば、望遠ズームにスチャっと交換。遠くからでも頑張る子供の姿をしっかりと撮影できるってわけ。万能の2Way。

このレンズを変えるという所作、一見面倒のようにも思えますけど、デジカメ＋レンズというギミックを体験しながら学べるので、ほんとステップアップにピッタリですよ。

デジカメビギナーから、ステップアップを目指したい中級者まで。なにより撮影を楽しみたい人は、これ買っとくと幸せになれるんじゃないかな。

ようこそ、デジカメの沼へ。

