このセットでほぼ困らん。α6400ダブルズームキットの買い時は今も続く
カメラの楽しさを始められる最良の選択！
みたいに言うと大げさですけど、スマホのカメラじゃ満足できない人や、もうちょっと本格的にカメラを楽しみたいかも？
なんて思っているにおすすめなヤツのひとつだと感じています。ソニーのα6400ダブルズームキットです。
登場は2019年ですけど、ソニーは過去モデルも併売しているので、まだ現役機。旧モデルでもその価値を楽しめる人に届けたい。といった思想を感じますね〜。そういうところ好き。
では、どんな人に届くべきモデルか？というと、スタートからステップアップまでを広く押さえられる、理想的なモデルだと思うんです。
フットワークと、カメラの楽しさのいいとこ取りできる
まずポーチにもすっぽり入る、小型・軽量さがポイント。
センサーサイズはAPS-Cサイズ（フルサイズよりも小さめ）なので、ボディもコンパクト。持って歩かなきゃ撮らないので、やっぱスマホに慣れた僕らにとって、このカジュアルは武器ですね。
また、180度のチルト液晶は自撮りもサポート。写真だけでなく、動画も4Kで撮影できる（30fps／24fps）と、動画時代の今のニーズにも対応できる実力派です。
人物も猫ちゃんもしっかりとフォーカスをあわせてくれるリアルタイム瞳AFも付いてるし、タッチパネルで、被写体を置い続けてくれるってのも気が利いてますね。
なんというか、「失敗しない」デジカメになっているんです。
風景から運動会まで対応できる、レンズ交換の楽しさ
デジカメの楽しさって、やっぱレンズを変えれば撮れる絵が変わり、撮れる内容も変わるってところ。
ダブルズームキットは、16-50mmの標準ズームレンズに加え、55‐210mmをサポートする望遠ズームレンズも付いてきます。
風景撮影からポートレート、街歩きなどでは標準ズームレンズがカジュアルで便利。でも、「週末は子供の運動会だ！」となれば、望遠ズームにスチャっと交換。遠くからでも頑張る子供の姿をしっかりと撮影できるってわけ。万能の2Way。
このレンズを変えるという所作、一見面倒のようにも思えますけど、デジカメ＋レンズというギミックを体験しながら学べるので、ほんとステップアップにピッタリですよ。
デジカメビギナーから、ステップアップを目指したい中級者まで。なにより撮影を楽しみたい人は、これ買っとくと幸せになれるんじゃないかな。
ようこそ、デジカメの沼へ。
Source: Amazon